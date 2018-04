Der Sinn von Krimis

vor 51 Min.

Über Kluftinger und mehr

Von Stefanie Wirsching

Heute ist Welttag des Buches, ein von der Unesco weltweit eingerichteter Feiertag für das Lesen. Was aber sind die liebsten Bücher der Deutschen? Krimis! Sie werden von etwa der Hälfte der Bürger häufig gelesen, so das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research. Zu den erfolgreichsten Kriminalromanen zählt die Reihe um den Allgäuer Kommissar Kluftinger. In dieser Woche erscheint der zehnte Band. In unserem „Interview am Montag“, zu lesen im Feuilleton, sprechen die Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr über die Anfänge ihrer Zusammenarbeit, was für sie Heimat bedeutet und auch: über den Sinn des Lesens, speziell des Krimi-Lesens. „Der Sinn ist, über die herrschende Ordnung nachzudenken. Der reflektierende Blick auf die Gesellschaft“, sagt Michael Kobr.

Seit 15 Jahren schreiben die beiden Jugendfreunde gemeinsam an ihrer Bestsellerreihe. Im zehnten Kluftinger-Krimi geht es für den Allgäuer Kommissar um Leben und Tod. Mehr verraten sie nicht. Die Autoren Klüpfel und Kobr jedenfalls denken noch lange nicht ans Ende ihrer Partnerschaft. Warum auch? Das zumindest ergäbe keinen Sinn. Es gibt bereits Projekte für die nächsten fünf Jahre. „Als Autorenduo machen wir weiter, das steht fest“, verspricht Klüpfel.

