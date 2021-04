Der Union droht im Streit um die Kanzlerkandidatur die Zerreiß-Probe

Mit einer Kanzlerkandidatur von Armin Laschet wäre der Streit in der Union nicht vorbei. Viele werden das breitbeinige Auftreten von Markus Söder nicht vergessen.

Ist Armin Laschet ein Glückskind, weil das Unglück seiner Partei so groß ist? Ausgezehrt nach 16 Regierungsjahren, im Corona-Krisenmanagement angeschlagen, in der Glaubwürdigkeit erschüttert durch die "Maskenaffäre", sähe es die CDU-Spitze als Selbstaufgabe, auf die Kanzlerkandidatur ihres Vorsitzenden zu verzichten. Verlieren vielleicht. Aber wenigstens mit dem eigenen Mann, so lautet offenbar die Parteidevise.

Markus Söder sucht den Machtkampf mit Armin Laschet

Die kleine Schwesterpartei CSU mag diesen Weg nicht mitgehen. Nur aus echtem Zweifel an Herrn Laschet oder wahrer Begeisterung für die Qualitäten des eigenen Vorsitzenden? Es scheint Markus Söder nicht mehr zu reichen, strategisch geschickt Kandidatur-Bereitschaft zu erklären – um nach einer Laschet-Niederlage sagen zu können, er habe ja parat gestanden.

Nein, Söder sucht (befeuert durch Umfragewerte) den offenen Machtkampf in der Union. Schon jetzt dürfte für viele in der CDU schwer zu vergessen sein, wie selbstbewusst der Bayer Anspruch erhoben und so Laschet (noch) kleiner gemacht hat. Der Union droht die Zerreiß-Probe. Mitten in der Corona-Krise, die unser Land zu zerreißen droht.

Alle Ereignisse des Tages können Sie in unserem News-Blog verfolgen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.