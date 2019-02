02.02.2019

Der alte, neue Pakt Politik

Politik, Autoindustrie und IG Metall nehmen einen neuen Anlauf

Von Uli Bachmeier

Wenn Gefühle im politischen Geschäft eine Rolle spielen, dann ist es zuletzt zwischen Staatsregierung, Autoindustrie und IG Metall in Bayern eher nicht so optimal gelaufen.

Bei der IG Metall zum Beispiel gibt es durchaus einige Irritationen darüber, dass die Staatsregierung am kommenden Montag zu der Auftaktveranstaltung des „Zukunftsforums Automobil“ einlädt, wo es doch bereits im Juni vergangenen Jahres eine Auftaktveranstaltung gab. Damals unterzeichneten Regierung, Industrie und Gewerkschaft einen „Pakt zur Zukunft der Fahrzeugindustrie in Bayern“. Darin wurden viele anspruchsvolle Ziele formuliert und im beginnenden Landtagswahlkampf auch lautstark propagiert. Nur passiert, so heißt es bei der IG Metall, sei hinterher leider gar nichts. Nicht einmal irgendwelche Arbeitsgruppen hätten sich getroffen, um Ideen zu sammeln, wie Bayern als Standort der Automobil- und Zulieferindustrie gesichert und, wenn möglich, weiterentwickelt werden könnte.

Einige Irritationen gibt es auch bei den Freien Wählern, die seit Herbst vergangenen Jahres in Bayern mit am Regierungstisch sitzen. Als sich die Landtagsfraktion im Januar in Straubing zur Winterklausur traf, stand ein Besuch bei BMW in Dingolfing auf dem Programm. Ihre Delegation, so schimpften hinterher einige Abgeordnete, sei „abgefertigt worden wie eine x-beliebige Besuchergruppe“. Zwar sei der Chef der Freien Wähler, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, nicht mit von der Partie gewesen, aber immerhin Umweltminister Thorsten Glauber und Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert.

Dass es dringend nötig sei, miteinander zu reden, Konzepte zu entwickeln und auch in die Tat umzusetzen, wird dennoch von allen Seiten betont. Gerade in Zeiten der Unsicherheit, die durch die Dieselkrise noch einmal verschärft wurde, müssten neue Bande zwischen der Politik, den Arbeitgebern und der Gewerkschaft geknüpft werden. Schon im ersten Autopakt steht, worum es geht: „Die Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer sind für die bayerische Wirtschaft von überragender Bedeutung. Die Branche ist bezogen auf den Umsatzanteil von fast 30 Prozent (110 Milliarden Euro) im Jahr 2017 der mit Abstand größte Industriezweig in Bayern.“

