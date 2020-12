Der harte Lockdown kommt: Diese Regeln gelten ab Mittwoch

Nächtliche Ausgangssperre: In ganz Bayern gibt es strikte nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Bislang galten diese nur in Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Da inzwischen der Freistaat insgesamt über diesem Wert liegt, sollen sie nun auch für ganz Bayern gelten, wie Ministerpräsident Markus Söder am Sonntag ankündigte. Bedeutet: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens ist nur noch aus ganz wenigen triftigen Gründen erlaubt.