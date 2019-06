vor 21 Min.

Der kurze Abschied der Andrea Nahles dauert nur 24 Sekunden

Sie war Juso-Vorsitzende, Ministerin, Generalsekretärin, Fraktions- und Parteichefin. Doch der Frust über mangelnden Rückhalt der Genossen für Andrea Nahles zu groß.

Exakt 24 Sekunden dauert am Montag der letzte Auftritt von Andrea Nahles als SPD-Parteivorsitzende. „Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten und wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken“, sagt sie vor dem Willy-Brandt-Haus in die Runde der Journalisten. Und fügt an: „Sie haben ja schon viele Stunden im Willy-Brandt-Haus verbracht. Machen Sie es gut.“ Dann geht sie und wirkt dabei gelöst.

Gerade einmal ein gutes Jahr hatte die 48-Jährige aus der Vulkaneifel als erste Frau die SPD geführt. Bis sie aufgrund des mangelnden Rückhalts in der Partei nach den schlechten Wahlergebnissen in Bremen und bei der Europawahl aufgeben musste. Auch als Chefin der SPD-Fraktion im Bundestag tritt sie zurück. Sie kündigte zudem an, ihr Bundestagsmandat niederzulegen, wann, steht allerdings nicht fest.

Andrea Nahles soll viel Applaus bekommen haben

Wenige Stunden später sind an selber Stelle drei Rednerpulte aufgebaut. Die SPD-Spitze hat sich entschieden, dass ein Trio von stellvertretenden Vorsitzenden die Partei kommissarisch führen soll. Bis zur Wahl eines neuen Chefs übernehmen die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gemeinsam die Aufgabe. Malu Dreyer berichtet von einem „sehr emotionalen Vormittag“ im Parteivorstand. Andrea Nahles habe für ihre Abschiedsrede großen Applaus bekommen.

Es sei nicht Nahles, die für die ernste Lage der SPD verantwortlich sei, sagt Dreyer. Laut Parteistatut habe sie zusammen mit Schwesig und Schäfer-Gümbel die Aufgabe übernommen, die Zeit des Übergangs zu gestalten. Manuela Schwesig ergänzt: „Das schließt gleichzeitig aus, dass wir für den Parteivorsitz kandidieren.“ Eine Aussage, die aufhorchen lässt, hatten doch manche in der Partei gerade Schwesig durchaus entsprechende Ambitionen nachgesagt. Doch Schwesig bekräftigt, dass sie ihre Zukunft weiter als Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern sieht. Auch Malu Dreyer sagt, dass sie auf keinen Fall für den regulären Parteivorsitz zur Verfügung steht. Das hatte sie, auch wegen ihrer gesundheitlichen Probleme, bereits früher mehrfach ausgeschlossen. Thorsten Schäfer-Gümbel, als Spitzenkandidat der Hessen-SPD bei drei Landtagswahlen gescheitert, kündigt an, wie geplant im Herbst zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ,zu wechseln.

Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles wird die SPD zunächst von einem Trio geführt. Währenddessen hadert auch die CDU. Sind Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Partei auf einen Ausstieg der SPD aus der Koalition vorbereitet? Video: dpa

Ende Juni will sich das Trio äußern, wie Nahles Nachfolge organisiert wird

Das Interims-Trio kündigt an, dass die SPD nach einer Vorstandssitzung am 24. Juni bekannt geben werde, wie die Nachfolge von Nahles organisiert werden soll. Nach den Regeln der Partei, sagt Schäfer-Gümbel, kann ein regulärer Parteitag aufgrund der Einladungsfristen frühestens im Oktober stattfinden. Aber auch einen außerordentlichen Parteitag schließt er nicht aus. Ursprünglich war ein Parteitag für Dezember vorgesehen.

Ob es künftig überhaupt einen alleinigen Parteivorsitzenden geben wird oder eine Doppelspitze nach Vorbild der Grünen, ist offen. Mehrere prominente Parteimitglieder wie der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig und Bundesaußenminister Heiko Maas haben sich dafür ausgesprochen, dass die SPD künftig von einem Duo geführt wird. Maas machte sich am Montag vor der Sitzung des Parteivorstands zudem für eine Urwahl der Parteispitze durch die Parteimitglieder stark. „Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein“, sagte der Außenminister. Die SPD brauche eine neue Parteispitze, „die eine möglichst breite Unterstützung unserer Mitglieder hat“.

Dreyer will an der Großen Koalition festhalten

Ein Ende der Großen Koalition ist für Malu Dreyer durch die neue Situation nicht nähergerückt. Der Union sicherte sie zu: „Wir haben uns nach einem Mitgliedervotum entschieden, in die Große Koalition einzugehen, und wir sind vertragstreu.“ Die Revision zur Halbzeit der Koalition – und damit der mögliche Ausstieg – stehe aber auch im Koalitionsvertrag. Auch diese Entscheidung will das kommissarische Führungstrio vorbereiten.

Am Dienstag will Nahles sich auch als Vorsitzende von den Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion verabschieden. Ihr Übergangsnachfolger soll der Kölner Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich werden.

14 Bilder Andrea Nahles tritt zurück: Ihre Karriere in Bildern Bild: Tim Brakemeier/dpa

Während die SPD schwer an der ungeliebten Koalition kaut, rief die Union ihren Regierungspartner auf, nicht von der Fahne zu gehen. „Deutschland braucht eine stabile Regierung. Und Europa braucht ein starkes, stabiles Deutschland“, sagte CSU-Chef Markus Söder: In das gleiche Horn stieß die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. „Wir hoffen sehr, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Entscheidungen so treffen, dass das auch weiterhin möglich ist.“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles wird die SPD zunächst von einem Trio geführt. Währenddessen hadert auch die CDU. Sind Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Partei auf einen Ausstieg der SPD aus der Koalition vorbereitet? Video: dpa

Themen Folgen