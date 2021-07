Vorsicht vor versenkten Bahn-Milliarden

Die Bahn soll zum Klimaschutz-Instrument umgebaut werden und erhält enorme Summen. Das ist meist sinnvoll, aber es droht auch die Verschwendung von viel Geld.

Die Deutsche Bahn wird dieses Jahr einen zweiten Milliarden-Verlust einfahren. Er soll deutlich geringer ausfallen als im vergangenen Jahr, als Corona wütete und es noch keine Impfungen gab. Im Grunde ist es aber egal, ob unter dem Jahresabschluss hinter dem Minuszeichen eine Milliarde mehr oder weniger steht. Denn der Bund hat sich entschlossen, die Eisenbahn wieder als Daseinsvorsorge zu betrachten, wenn auch nicht in Form der alten Beamtenbahn.

Die Bundesregierung hat sich entschieden, den Staatskonzern zu einem zentralen Instrument im Kampf gegen den Klimawandel zu machen und kippt das Füllhorn aus. Bis 2030 sollen doppelt so viele Fahrgäste im Fernverkehr zusteigen als bisher (gemessen an der Zeit vor Corona) und viel mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Tote Gleise auf Nebenstrecken sollen wieder an das Netz angeschlossen werden, damit der Zug auch in die Provinz rollt. Aus Sicht des Klimaschutzes ist das sinnvoll, weil dadurch viel Kohlendioxid weniger in die Luft geblasen würde.

Milliarden der Bahn dürfen nicht im Land verpuffen

Doch in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sollte man doppelt hinsehen, wo staatliches Geld investiert wird. Sinnvoll ist es ohne Frage, die großen Städte im Stundentakt zu verbinden und die regionalen Zentren mit der S-Bahn an das Umland anzuschließen. Es ist auch richtig, viel mehr Güter auf die Züge zu laden, statt sie mit dem Lkw durch das Land zu fahren. Denn bis der Diesel bei schweren Lastern ersetzt werden kann, werden noch einige Jahre vergehen. Ob es hingegen zweckmäßig ist, die Nebenstrecken in hoher Taktung zu beackern, ist fraglich.

Nicht unbedingt ökonomisch sinnvoll: Die Reaktivierung toter Bahnstrecken kostet viel bei ungewisser Nutzung. Foto: Verena Mörzel

Denn schon bald werden auf dem Lande rege E-Autos auf den Straßen unterwegs sein, die wegen des entstehenden Massenmarktes billiger werden und sich rechnerisch auch wegen der staatlich verordneten Preiserhöhung (CO2-Abgabe) für Sprit lohnen. Auf dem Lande wohnen mehr Leute in eigenen Häusern, weshalb das Aufladen kein Problem ist. Um den Abschied vom klassischen Verbrenner zu erleichtern, könnte der Bund auch die Förderung verlängern. Unter dem Strich kann das in vielen ländlichen Gebieten kostengünstiger sein. Wenn der Zug dann pro Tag fünfmal fährt statt bislang keinmal, nehmen die Leute nicht unbedingt die Bahn.

Gleiches gilt übrigens für den Bus, der nach dem Willen der maßgeblichen Parteien künftig auch wieder häufiger auf dem Land verkehren soll. Das Auto bedeutet mehr Freiheit und Komfort. Wenn es auch noch umweltfreundlich ist, spricht wenig für Bus und Bahn.

