vor 16 Min.

Deutsche Top-Diplomatin steht jetzt an der OSZE-Spitze

Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE beobachtet regelmäßig Wahlen, hier in Albanien.

Der Ministerrat der OSZE hat die deutsche Diplomatin Helga Schmid zur Generalsekretärin berufen.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird künftig von der deutschen Top-Diplomatin Helga Schmid geleitet. Die Bestellung der 59-jährigen zur OSZE-Generalsekretärin erfolgte nach Angaben von Diplomaten am Freitag durch den Ministerrat der Organisation. Die in außenpolitischen Fragen äußerst versierte Schmid war unter anderem eine wichtige Unterhändlerin der EU beim Atomabkommen mit dem Iran.

Deutsche Diplomatin leitet Sicherheitsorganisation der EU

Als weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation setzt sich die OSZE für Stabilität, Frieden und Demokratie ein. Mitglieder sind 57 Staaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien. Sitz und Sekretariat der OSZE sind in Wien. (dpa)

