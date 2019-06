Deutsche geben der Bundesregierung kein gutes Zeugnis

Als erster amtierender US-Präsident hat Donald Trump nordkoreanischen Boden betreten. Er reichte Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze die Hand.

Hans-Georg Maaßen

Ex-Verfassungsschutz-Chef weist Vorwürfe der AfD-Nähe empört zurück

Exklusiv Ihm wurde vorgeworfen, sich der AfD anzunähern. Nun greift CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen parteiinterne Kritiker an. Er will sich nicht in die rechte Ecke stellen lassen.