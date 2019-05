18.05.2019

Deutschland erhöht Budget für Rüstung

Berlin meldet der Nato mehr Ausgaben

Von Stefan Lange

US-Präsident Donald Trump dürfte sich bei dieser Nachricht entspannt haben: Die gesamten deutschen Verteidigungsausgaben liegen 2019 um rund 5 Milliarden Euro höher als im vergangenen Jahr. Das ist das größte Plus seit Ende des Kalten Krieges und vor allem kommt Deutschland damit, wie von Trump gefordert, dem Zwei-Prozent-Ziel der Nato näher.

Insgesamt 47,32 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben meldete die deutsche Regierung an das Nato-Hauptquartier in Brüssel, wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jens Flosdorff, mitteilte.

Der Anteil für Rüstungsgüter und andere Ausgaben im Bereich der Bundeswehr am Bruttoinlandsprodukt beläuft sich demnach auf 1,35 Prozent. Im vergangenen Jahr betrug die Quote 1,23 Prozent. Gefordert sind allerdings mindestens zwei Prozent. Was von der Erhöhung zu halten ist, klärt Christian Grimm im Kommentar.

