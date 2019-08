vor 18 Min.

Deutschland hat 19 Problemzonen - nicht nur im Osten

19 Regionen in Deutschland könnten in Zukunft abgehängt werden, sagt eine Studie.

Eine Studie des Instituts IW zeigt: Ein reines Ost-West-Gefälle gibt es in Deutschland nicht mehr. Dafür hängt der Süden den Norden ab. Die Politik müsse handeln.

Von Stefan Lange

Armer Osten, reicher Westen? Gut 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist diese These größtenteils hinfällig. Wenn es in deutschen Regionen Probleme gibt, dann sind die nicht mehr zwingend an die neuen Bundesländer gebunden, wie eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Das Ergebnis: 19 von insgesamt 96 deutschen Regionen haben Probleme und längst nicht alle liegen in Ostdeutschland oder auf dem platten Land.

Auch im Westen gibt es Problemregionen

Was die Studie aber auch zeigt: Den Menschen im Süden, in Bayern oder Baden-Württemberg etwa, geht es besser als denen im Norden der Republik. Die Autoren der Studie untersuchten verschiedene Indikatoren in den Bereichen Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur. Mit Blick auf die Wirtschaft liegen die Schlusslichter erstaunlicherweise in Westdeutschland.

Besonders düster sieht es in Duisburg sowie Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven aus. Ostdeutschland hat der Studie zufolge vor allem ein Demografie-Problem. Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen weisen ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung auf, das in den vergangenen Jahren auch noch überproportional gestiegen ist. Bei der Infrastruktur gibt es derweil deutschlandweit Probleme. Die drei westdeutschen Regionen Emscher-Lippe, Trier und Westpfalz plagen besonders hohe Verschuldungsquoten. In den ostdeutschen Regionen Altmark, Magdeburg und Halle/Saale steckt hingegen die digitale Infrastruktur noch in den Kinderschuhen.

Ist Schuldenerlass für klamme Regionen eine Lösung?

Akuten Handlungsbedarf sehen die IW-Experten in insgesamt 19 Regionen. Sie werden den Anschluss ans Land verlieren, wenn die Politik nicht handele, heißt es in der Studie, die elf bedrohte Regionen in den neuen Bundesländern, vier Regionen in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr sowie Bremerhaven, das Saarland, Schleswig-Holstein Ost und die Westpfalz auflistet. Helfen kann den Experten zufolge vor allem der Griff zum Scheckbuch. IW-Chef Michael Hüther schlug Schuldenerlasse für die betroffenen Kommunen vor. Co-Autor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf ergänzte, eine „kluge Regionalpolitik sollte den Kommunen die Möglichkeit geben, sich selbst zu helfen“. Aber auch Bund und Länder seien in der Verantwortung.

Gleichzeitig weisen die Studienautoren aber auch darauf hin, dass die genannten Problem-Regionen zum Teil seit Jahrzehnten gefördert werden. Allein dies sei „ein Signal, über neue Wege in der Regionalpolitik nachzudenken“, heißt es. Aus den heterogenen Problemlagen lasse sich ableiten, „dass von der Politik kein Gießkannenansatz gefordert ist, sondern es vielmehr problembezogener politischer Instrumente und der Stärkung der regionalen Handlungsfähigkeit bedarf“. Weitere Stellenschrauben sehen die Wissenschaftler darin, Bürgerschaftliches Engagement besser zu unterstützen und zu vereinfachen, Bildungsangebote in den betroffenen Regionen zu verbessern und das Netz – sowohl in Form von Schienen als auch von Breitbandinternet – auszubauen. „Die Regionalpolitik muss jetzt dringend gegensteuern, sonst werden die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen und es kann zu gefährlichen Abwärtsspiralen kommen“, warnten Hüther und Südekum.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen