vor 21 Min.

Di Maio tritt als Chef der Sterne-Bewegung in Italien zurück

Bild: Fabio Cimaglia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Luigi Di Maio tritt als Chef der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung in Italien zurück.

Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister am Mittwoch in Rom. (dpa)

Di Maio auf Facebook, Italienisch

Themen folgen