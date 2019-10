Die AfD bereitet den Nährboden für rechtsextreme Gewalt

Heftiger Widerspruch!



Der Antisemitismus war auch nach den millionenfachen Morden an den Juden durch Nazideutschland nicht zu Ende. Nicht in anderen Ländern, aber eben auch nicht in Deutschland.



Jüdische Friedhöfe wurden immer wieder geschändet. Nicht-jüdische Friedhöfe hingegen kaum. Und schon um die Jahrtausendwende fiel mir bei Besuchen in Berlin auf, dass vor Gebäuden Polizei stand. Mir wurde dann erklärt, dass dort jüdische Einrichtungen waren.



Hier in Bayern wurden 1980 Shlomo Lewin (1911-1980), der Nürnberger Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke (1923-1980) von einem Mitglied der rassistischen Wehrsportgruppe Hoffmann ermordet und, wie es heißt, infolge unglaublicher polizeilicher Fehler nicht zur Rechenschaft gezogen. Beim ungeklärten Brandanschlag auf das Altenheim der Is-raelitischen Kultusgemeinde in München im Jahr 1970 starben sieben Menschen. Sowohl Rechts- wie Linksextremisten waren verdächtig und nie wurden die Täter ermittelt. 2003 wurde in München ein Bombenanschlag auf die neue Synagoge rechtzeitig aufgedeckt und verhindert. Acht Rechtsextremisten wurden deswegen verurteilt.



Es ist eine alte Ablenkungsmethode, für die Verbrechen an Juden entweder die Juden selber oder Ausländer verantwortlich zu machen. Wobei natürlich Verbrechen an Juden auch von Amerikanern, Polen, Arabern, Israelis usw. begangen wurden. Das darf uns jedoch nicht davon ablenken, dass in unserem Deutschland weiter Antisemitismus verbreitet ist und Verbrechen sich gezielt gegen Juden richten.



Bayerns historisches Lexikon berichtet hierüber:

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Rechtsextremismus

https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Judentum_(nach_1945)#Antisemitismus





Raimund Kamm



