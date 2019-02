19:49 Uhr

Die Bundesregierung hat den Geldsegen der letzten Jahre nicht genutzt Politik

Zum fünften Mal in Folge nimmt der deutsche Staat mehr Geld ein, als er ausgibt. Doch die fetten Jahre sind wohl vorüber - und wurden nicht gut genutzt.

Von Bernhard Junginger

Für den deutschen Fiskus strahlt die Sonne so warm wie nie zuvor. Zum fünften Mal in Folge nimmt die öffentliche Hand mehr ein, als sie ausgibt, schier unglaubliche 58 Milliarden waren es 2018. Doch am Horizont ziehen Wolken auf, die Konjunktur trübt sich ein, die fetten Jahre scheinen vorbei zu sein. Und wer jetzt auf die Bundesrepublik blickt, kommt an der Frage nicht vorbei, warum der jahrelang so üppige Geldsegen nicht genutzt wurde, um wenigstens die schlimmsten Missstände zu heilen.

Trotz prall gefüllter Kassen bröckeln Straßen und Brücken, sind Schulen marode, hinkt Deutschland in der Digitalisierung hinterher. Die Soldaten der Bundeswehr müssen mit veralteter Ausrüstung in Auslandseinsätze ziehen. Im Bildungssektor gibt es gewaltige Defizite, die Forschung tritt auf der Stelle. Entlastung der Bürger bei Steuern und Abgaben hat es nicht gegeben. Auf den höchsten Stand jemals sind dagegen die staatlichen Transferleistungen geklettert – in Zeiten, in denen die Wirtschaft brummt und die Beschäftigung auf Rekordniveau liegt.

Statt über immer neue soziale Wohltaten sollte sich die Bundesregierung jetzt Gedanken machen, wie sie das Land möglichst gut durch die heraufziehenden Stürme bringen kann.

