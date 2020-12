Die Duzerei greift weiter um sich: Hallo, ich bin der Olaf

Siri, Alexa, das Navi und der Italiener um die Ecke duzen ja schon länger. Doch die Dauer-Duzerei hat sich parallel zu Corona verbreitet - und auch die Politik erfasst.

Die Corona-Pandemie hat gute und schlechte Dinge hervorgebracht. Irgendwo dazwischen liegt die neue Manie, dass jeder und jedes jeden und jede mit Du anredet. Auch vor Corona schon wurde man von Siri, Alexa, dem Navi, der Telefongesellschaft und dem Italiener um die Ecke permanent geduzt. Die Dauer-Duzerei hat sich allerdings mit dem Virus ungemein stark verbreitet. Viele Geschäfte sind mit ihrer Kundschaft plötzlich auf Du.

"Haltet Abstand", steht auf den Schildern, wo es auch "Halten Sie bitte Abstand" heißen könnte. In der Werbung ist es besonders schlimm. Duzi hier, Duzi da, der Kunde wird in und manchmal auch auf den Arm genommen, es wimmelt selbst bei den älteren Zielgruppen vor sprachlichen Annäherungen, hart an der Grenze zur Unhöflichkeit.

Die Duzerei hat auch die Politik erfasst

Die dahinterstehende Botschaft ist klar: Gegen das Virus hilft nur Zusammenhalt. Wobei ja eigentlich Abstand halten das Gebot der Stunde ist. Die Duzerei hat jetzt auch die Politik erfasst. Keine Sorge, der Bundespräsident und die Kanzlerin werden ihre Weihnachts- beziehungsweise Neujahrsansprache nicht mit einem vertraulichen "Hallo Leute, lasst uns mal reden" beginnen, sondern die Form wahrend beim Sie bleiben.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hingegen ist da schon weiter. "Kein Soli mehr. Mehr für Euch" prangt in großen Lettern am Zaun seines Ministeriums. Man weiß nicht genau, was Scholz geritten hat. Womöglich sind nur die SPD-Mitglieder gemeint, denn Genossen duzen sich grundsätzlich untereinander.

Vielleicht will sich Scholz einschmeicheln beim Volk, das ihn im nächsten Jahr zum Kanzler wählen soll. Dazu ein Selbstversuch an der Pforte seines Ministeriums: "Guten Tag, ich hätte gern den Olaf gesprochen." – "Wen?" –"Na, den Olaf. Wir duzen uns jetzt." – "Sagen Sie mal, ham Sie sie noch alle?" Immerhin ein "Sie". War aber sowieso nur geträumt.

