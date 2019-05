vor 8 Min.

Die Ehe der Populisten ist zerrüttet

Italiens Koalition droht die Scheidung

Wer Google fragt, wie lange die Phase der Verliebtheit dauert, der bekommt zur Antwort: im Normalfall ein paar Monate, manchmal sogar nur ein paar Wochen. Das passt zum Zustand der Populisten-Regierung in Italien, die am Samstag ihren ersten Jahrestag als Paar feiert. Mittlerweile ist nicht nur die zunächst offen zur Schau getragene Verliebtheit des ungleichen Paares verflogen. Die rechte Lega und die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung könnten schon bald den Scheidungsanwalt konsultieren.

Schon seit Monaten hängt der Haussegen schief. Nun bekam vor allem die Sterne-Partei mit ihrem Parteichef Luigi Di Maio bei der Europawahl eine kalte Dusche. Sie stürzte auf 17 Prozent ab – bei der Parlamentswahl im Vorjahr waren es noch 32 Prozent gewesen. Dagegen fuhr die Lega von Matteo Salvini mit ihrem harten Kurs gegen Migranten mit 34 Prozent ihr bestes Ergebnis aller Zeiten ein. Bei der Parlamentswahl war das Gleichgewicht noch genau umgekehrt – die Koalition wankt.

Im Ringen um mehr Aufmerksamkeit wird mit harten Bandagen gekämpft, es ist von „Dolchstößen“ und einer „Politik der Beleidigungen“ die Rede. Der Wahlerfolg ist die Bestätigung für Vize-Premier und Innenminister Salvini, dass er sich nun wirklich als Herr im Haus fühlen darf. Nicht der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und schon gar nicht der zweite Vize-Premier Di Maio.

Zwar gibt Salvini vor, dass er die Regierung nicht platzen lassen will. „Zwischen mir und Luigi wird wieder alles gut, wie in den vergangenen Monaten“, sagte er kürzlich. Doch konstant piesackt er den Koalitionspartner. Wenn die Sterne weiter Nein zu allem sagen würden, dann ginge man eben wieder wählen – und dann würde die Lega mit anderen Rechtsparteien gewinnen, so sein Kalkül. Angesichts des Europawahlerfolgs der Lega „sind die Chancen auf eine Regierungskrise nach dem Sommer gestiegen“, erklärt Politikprofessor Giovanni Orsina. Es wäre also durchaus möglich, dass Italien tatsächlich bald wieder wählen gehen muss. Fast 70 Regierungen hat das Land seit Ende des Zweiten Weltkriegs gesehen.

Neues Chaos wäre fatal für die drittgrößte Volkswirtschaft im Euroraum, die wirtschaftlich nicht auf die Beine kommt. Schon zieht wieder ein Streit mit der EU-Kommission herauf. Ein Mahn-„Brieflein“ – wie Salvini es nennt – aus Brüssel ist wegen der ausufernden Verschuldung bereits in Rom angekommen. Doch von Sparkurs wollen weder die Sterne noch die Lega etwas wissen. Im Gegenteil: Sie sehen in einer Lockerung der Haushaltsregeln der EU den Schlüssel zum lange ersehnten Wirtschaftswachstum in Italien. Ihre Maßnahmen wie Steuersenkungen, die Einführung eines Bürgereinkommens und die Senkung des Renteneintrittsalters führen allerdings nach Einschätzung von Finanzexperten nicht in die richtige Richtung. Gelingt es Polit-Überflieger Salvini aber nicht, die Wirtschaft anzukurbeln, könnte auch er in Ungnade fallen. (dpa)

Themen Folgen