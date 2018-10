18:28 Uhr

Die Hoffnung liegt in Brüssel Politik

Katharina Barley (SPD) in einem Weinberg in Saarburg. Die Juristin wagt das Risiko „Spitzenkandidatur Europawahl“. Für ihre Partei steht viel auf dem Spiel, sie braucht einen Neuanfang.

Katarina Barley gibt ihr Amt als Justizministerin auf, um Spitzenkandidatin bei der Europawahl zu werden. Die SPD-Chefin Nahles braucht dringend Erfolge.

Von Martin Ferber

Viel mehr Europa geht kaum. Sie ist die Tochter eines Briten und einer Deutschen und besitzt beide Staatsbürgerschaften. Sie hat in Marburg und in Paris Rechtswissenschaften studiert und war mit einem Franzosen verheiratet, ihre beiden Söhne haben vier Großeltern aus vier europäischen Ländern. Sie spricht vier Sprachen fließend und nahm als eine der ersten Studenten überhaupt am europäischen Studentenaustauschprogramm Erasmus teil. Und in Trier, wo sie zuhause ist, ist es nicht weit nach Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg, wo sie auch schon einmal gearbeitet hat.

„Ich bin eine geborene Europäerin“, sagt Bundesjustizministerin Katarina Barley von der SPD denn auch über sich selber. Und darum soll sie, so der Willen von SPD-Chefin Andrea Nahles und des gesamten Parteipräsidiums, das neue europapolitische Gesicht der SPD werden, eine Rolle, die in der Vergangenheit Ex-Parteichef Martin Schulz als langjähriger Vorsitzender der sozialistischen Fraktion im Europaparlament sowie als Parlamentspräsident in Brüssel und Straßburg innehatte.

Am Dienstagabend wurde Barley auf Vorschlag von Nahles einstimmig als Spitzenkandidatin für die Europawahl im Mai kommenden Jahres nominiert, auf Platz zwei soll der amtierende Brüsseler Fraktionschef Udo Bullmann antreten. Das sei ein gutes Doppel, sagte Nahles bei der Vorstellung des Spitzenteams am Mittwochmittag im Willy-Brandt-Haus, eine Doppelspitze mit viel europäischer Leidenschaft. Justizministerin Katarina Barley sei schon seit langem ihre erste Wahl gewesen (die beste Wahl), Bullmann kenne die Brüsseler Politik wie kaum ein anderer, sei gut vernetzt und genieße Vertrauen in ganz Europa. Daher habe sie auch keinen anderen Sozialdemokraten gefragt. Auch nicht Martin Schulz, bislang Mister Europa der SPD, der in der SPD keine Rolle mehr spielt.

Barley selber nannte die Europawahl eine Schicksalswahl

Nahles macht deutlich, wie wichtig der SPD die Europawahl im kommenden Jahr ist. Barley wisse von ihrer eigenen Biografie her, was Europa für ein friedliches Zusammenleben bedeutet, alle politischen Debatten sind nicht entweder europäisch oder national, sondern immer beides. Und als Justizministerin habe sie nicht nur einen sehr guten Job gemacht, sondern auch den Mut bewiesen, sich mit den US-amerikanischen Internetgiganten anzulegen. Barley selber nannte die Europawahl eine Schicksalswahl, sie entscheide, wie sich Europa weiter entwickle. Sie habe, räumte sie ein, lange gezögert und sei bereits seit längerem mit Nahles über den Wechsel von Berlin nach Brüssel und Straßburg im Gespräch gewesen, es habe wechselnde Pegelstände gegeben.

„Am Ende war ich es dann, die auf Nahles zugegangen ist und gesagt hat, ich möchte das tun. Und das bereits vor der Bayern-Wahl am letzten Sonntag.“ Bis zur Europawahl werde sie Justizministerin bleiben, der Abschied von diesem Amt werde ihr schwer fallen. Ich bin Juristin durch und durch, ich habe mich mit viel Leidenschaft in dieses Amt eingearbeitet, sagte sie, das Justizressort sei ein europäisch geprägtes Haus und bis Mai gebe es noch viel zu tun. Aber ich bin sehr mit mir im Reinen mit dieser Entscheidung.

Die 49-jährige Barley begründete ihre Entscheidung auch mit der schwierigen Lage der SPD. Ich liebe diese Partei, sagte sie, ich möchte meinen Beitrag leisten und Verantwortung übernehmen. Die Juristin gehört erst seit 2013 dem Bundestag an, machte aber rasch Karriere. Schon im November 2015 berief sie der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel als Nachfolgerin von Yasmin Fahimi zur Generalsekretärin, im Juni 2017 wurde sie Familienministerin, nachdem die Amtsinhaberin Manuela Schwesig zur Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt wurde, nach der Bundestagswahl im vergangenen Herbst übernahm sie kommissarisch auch noch das Arbeits- und Sozialressort von Andrea Nahles, seit März ist sie Justizministerin.

Barley gilt als Allzweckwaffe der SPD, kompetent und verlässlich. Wer ihr nachfolgen wird, ist noch offen. Da fällt uns sicher was ein , sagte Parteichefin Nahles auf entsprechende Fragen. Als Favoritin gilt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högl aus Berlin, wie Barley promovierte Juristin, die in der SPD-Fraktion seit 2013 für die Themengebiete Inneres, Recht und Verbraucherschutz sowie Sport, Kultur und Medien zuständig ist. Einer breiten Öffentlichkeit wurde die 48-jährige Högl als Obfrau der SPD im ersten NSU-Untersuchungsausschuss bekannt.

Themen Folgen