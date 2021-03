17:00 Uhr

Die Masken-Affäre und der Fall Nüßlein: So haben wir recherchiert

Michael Stifter, Ressortleiter Politik, und Holger Sabinsky-Wolf, Ressortleiter Bayern, erklären im Video Hintergründe unserer Recherche über die Masken-Affäre.

Am 25. Februar verlor der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein seine Immunität. Mit den Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Steuerhinterziehung liefen auch unsere Recherchen an. Unser Team hat seitdem hunderte Mails geschrieben und Telefonate geführt. Mit politischen Weggefährten und Gegnern, mit Quellen in der Justiz und mit Experten. Auch die Beschuldigten beziehungsweise deren Anwälte haben wir selbstverständlich mit offenen Fragen oder Behauptungen konfrontiert. Es ging uns darum, das Netzwerk zu erkennen, das hinter dem Fall steht, der die deutsche Politik in ihren Grundfesten erschüttert.

Wir haben in all den Gesprächen, in unseren eigenen Archiven und im Internet immer neue Mosaiksteine für das große Gesamtbild gefunden. Und je tiefer wir in die Recherche eingestiegen sind, desto öfter haben sich auch Informanten direkt bei uns gemeldet.

In dieser Phase begannen wir, gemeinsam mit den Kollegen des ARD-Politmagazins "Report München" nach weiteren Spuren zu suchen. Manche Hinweise erhielten wir anonym, andere ganz offen. Dabei war es uns auch immer wichtig, zu hinterfragen, welches Eigeninteresse solche Tippgeber verfolgen. Viele Spuren verliefen nach genauerer Überprüfung im Sande, andere ließen sich mit zweiten Quellen belegen und halfen uns entscheidend weiter. Im Video sprechen Holger Sabinsky-Wolf, Ressortleiter Bayern und Welt, und Michael Stifter, Ressortleiter Politik und Wirtschaft, mit Digital-Redakteur Jakob Stadler über die Hintergründe.

