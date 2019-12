Markus Söder als Kanzlerkandidat? Viele in der Union halten das für eine gute Idee, seit Bayerns Ministerpräsident mit einer Rede begeistert hat. Das reicht aber nicht.

Viele in der Union reden gerade über einen möglichen Kanzlerkandidaten Markus Söder, weil der beim CDU-Parteitag mit seiner Rede so begeistert hatte. Es war eine gute Rede, das stimmt. Allerdings stimmt auch, dass es beinahe jene Rede war, die Söder seit Monaten quer durch den Freistaat hält – diese kam dort in der Regel gut an, doch Jubelstürme wie nun bei der CDU sind nicht überliefert.

Markus Söder vermag mit Witz und Charme zu glänzen

Das zeigt, wie relativ jede Kanzler-Euphorie ist. Neben verunsicherten CDU-Größen vermag Söder mit Schwung, Witz, Charme zu glänzen. Das kann vor anderem Publikum aber schon wieder ganz anders sein. Daher tun CSU-Strategen gut daran, alle Kandidatenträume ironisch zu sehen und Kanzlerkandidaturen aus ihrer Partei mit Russlandfeldzügen zu vergleichen, diese endeten meist im Desaster.

Zwar steht die CSU unter Söder einiger und fröhlicher da als die CDU und vor allem die SPD. Aber auch die Neuerfindung des Markus Söder hat gerade erst begonnen, er hat noch viel zu tun. Etwa neben seinen Imagewerten die seiner Partei in die Höhe zu hieven. Das sehen, wie unsere Umfrage zeigt, übrigens auch viele Bayern so.

