Die Politik muss in der Corona-Krise mit Verstand handeln

In Zeiten der Corona-Krise sind Hilfspakete vom Staat gut. Gesunder Menschenverstand ist auf Dauer aber noch besser.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat bestätigt, was die Konjunkturexperten schon wussten: Es geht abwärts, und zwar kräftig. Immer klarer wird auch, dass der Arbeitsmarkt brutal einbrechen wird. Insbesondere im Dienstleistungsbereich dürften viele Jobs verschwinden.

Konzepte werden von der Politik bislang pauschal vom Tisch gewischt

Und doch: Kommendes Jahr könnte unsere Wirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. Der Weg dahin ist lang, aber er ließe sich gestalten. In vielen Branchen gibt es längst pragmatische Ideen, wie sich Gesundheitsschutz und Geschäftsbetrieb vereinbaren lassen. Konzepte von Wirtinnen, Hotelbesitzern oder Sportvereinen werden aber von der Politik bislang oft zu pauschal vom Tisch gewischt.

Offenbar fehlt das Vertrauen in pragmatische Lösungen mit Verstand – und in Lösungsansätze, die auf Ebene der Länder und Kommunen zwischen Beschäftigen und Unternehmen in Absprache mit der lokalen Politik verantwortungsvoll gestaltet werden. Dabei wissen diese meist am besten, was geht und was nicht. Hilfspakete sind gut. Gesunder Menschenverstand ist auf Dauer aber noch besser.

