Die Vergangenheit lässt Österreich nicht los

Neue Kundenkarten vorübergehend nur für Deutsche: Diese Entscheidung der Essener Tafel hat für heftige Debatten gesorgt. Der Verein will den Aufnahmestopp für Ausländer nun Ende des Monats aufheben. Dieser Zeitraum sei von vornherein geplant gewesen, betont der Verein.

Hintergrund für Brandsätze?

Kurdendemos gegen türkische Militäroffensive in Syrien

In mehreren Orten werden türkische Domizile in Brand gesetzt. Im Düsseldorfer Flughafen, aber auch in anderen Städten demonstrieren Menschen gegen die türkische Offensive auf die nordsyrische Kurdenhochburg Afrin. Gibt es einen Zusammenhang?