Die amerikanischen Proteste sind Ausdruck für den strukturellen Rassismus in den USA

In den amerikanischen Metropolen entlädt sich der aufgestauter Ärger. Der Tod George Floyds steht als Symbol dafür, wie wenig schwarze Leben in den USA bis heute zählen.

Wenn Unruhen die Sprache der Überhörten sind, machen diese nun mehr als deutlich auf sich aufmerksam. Zuerst gingen nach dem gewaltsamen Tod Floyds in Minneapolis ein Polizeirevier, Supermärkte und Restaurants in Flammen auf. Nun scheint das ganze Land zu brennen. Wie zuletzt 1968 nach dem Tod Martin Luther Kings, von dem die Beobachtung stammt.

Heute wie damals mahnen wohlmeinende Bürgermeister und Gouverneure dazu, friedlich zu demonstrieren. Gewalt, so predigen sie den Demonstranten, sei keine Lösung. Ein Appell, der bei vielen verpufft, die darin einen empörenden Doppelstandard erkennen. Sehen sich Afroamerikaner doch permanent einem ungerechten System staatlicher Gewalt ausgesetzt.

Mehr noch droht der US-Präsident damit "bissige Hunde" auf Demonstranten loszulassen. Donald Trump gebraucht sogar eine rassistisch konotierte Redewendung, vor Unruhen zu warnen. "Wenn das Plündern beginnt, fängt das Schießen an", twittert er und fängt sich damit zurecht eine Rüge des Kurznachrichtendienstes wegen Gewaltverherrlichung ein.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!