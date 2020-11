vor 16 Min.

Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten und Silvester 2020

An Weihnachten und Silvester 2020 werden die Corona-Regeln etwas gelockert. Wie viele Menschen dürfen sich treffen? Und gilt ein Böllerverbot?

Von Sascha Geldermann

Im Corona-Jahr 2020 gelten auch besondere Regeln für Weihnachten und Silvester. Aber obwohl sich Bund und Länder auf eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen für den Dezember geeinigt haben, soll es zu den beiden Festen einige Ausnahmen und kurzzeitige Lockerungen geben.

Auch das Feuerwerk wird zum Jahreswechsel nicht komplett gestrichen - Böllerverbote sind nur für bestimmte Orte geplant. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Corona-Regeln für Weihnachten und Silvester 2020 in Deutschland gelten sollen.

Weihnachten und Silvester 2020: Corona-Regeln werden gelockert

Ab dem 1. Dezember 2020 werden die Kontaktbeschränkungen erst einmal verschärft: Es dürfen sich nur Mitglieder aus zwei Haushalten treffen und in jedem Fall nicht mehr als fünf Menschen. An Weihnachten und Silvester erlauben Bund und Länder aber vorübergehend größere Treffen.

Daher gilt vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021: Es dürfen sich maximal zehn Menschen treffen. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt, sodass an Weihnachten und Silvester sogar mehr als zehn Menschen zusammen feiern können.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte trotzdem an die Menschen, sich nur im kleinen Kreis zu treffen und auch auf unnötige Reisen zu verzichten. Außerdem wurde von Bund und Ländern konkret vereinbart, dass die Ausnahmeregeln "längstens" bis zum 1. Januar gelten - Bundesländer haben damit die Möglichkeit, sie schon vor Silvester zu beenden.

Verlängerung der Weihnachtsferien 2020 gehört zu Corona-Maßnahmen

Fast überall in Deutschland sollen die Weihnachtsferien am 19. Dezember beginnen. Damit werden sie in vielen Bundesländern vorgezogen und verlängert. Damit soll bei den Schülern vor den Feiertagen die Zahl der Kontakte verringert werden, um wiederum die Ansteckungsgefahr bei Familientreffen an Weihnachten zu senken. Es bleibt außerdem mehr Zeit für mögliche Corona-Tests.

Nur Bremen und Thüringen ziehen beim Ferienbeginn am 19. Dezember nicht mit. Die beiden Bundesländer teilten mit, dass sie sich eigene Regeln vorbehalten.

Corona-Regeln zum Silvester-Feuerwerk 2020: Wo gilt ein Böllerverbot?

Mitte November hatten die Niederlande als erstes Land in Europa angekündigt, Feuerwerk an Silvester beziehungsweise Neujahr komplett zu verbieten. Damit sollen Rettungskräfte und Kliniken in einer Zeit entlastet werden, in denen die Intensivstationen voll sind. Auch in Deutschland wurde über ein vollständiges Böllerverbot diskutiert, das in dieser strengen Form aber nicht kommen soll.

Bund und Länder bitten die Menschen in Deutschland zwar, Silvester 2020 ohne Böller und Raketen zu feiern - im privaten Rahmen bleibt Feuerwerk aber an den meisten Orten erlaubt. Kommunen sollen es nur an öffentlichen Plätzen und belebten Straßen verbieten. Außerdem darf es kein öffentlich veranstaltetes Feuerwerk geben, um zu verhindern, dass viele Menschen zusammenkommen.

