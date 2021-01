14:04 Uhr

Diese verschärften Corona-Regeln könnten heute beschlossen werden

Der Lockdown soll verlängert werden, noch ist aber unklar mit welchen Regeln. Ein Überblick über die Streitpunkte.

Von Christian Grimm

Verlängerung der Corona-Zwangspause um drei Wochen oder gar Verschärfung – darüber brüten Bund und Länder am Dienstag. Einigkeit bestand vor dem Beginn der Runde mit den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel darüber, dass das Infektionsgeschehen eine Lockerung nicht zulässt. Das war es dann aber schon mit den Gemeinsamkeiten. In den Vorberatungen kam es zu Streit, so dass der Beginn der Konferenz um zwei Stunden nach hinten auf 13 Uhr verlegt werden musste. An drei Punkten hat sich Zoff entzündet.

Lockdown in Deutschland: Gilt bald die Radius-Regel?

Um die Ausbreitung des Erregers wirksamer einzudämmen, wollen einige Bundesländer die Bewegungsfreiheit der Menschen drastisch eindämmen. Vorbild ist Sachsen, wo die Seuche am ärgsten wütet. Dort dürfen sich die Bürger nur in einem Umkreis von 15 Kilometern von ihrem Wohnort entfernen. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dringt auf diese harte Beschränkung für Regionen, wo bei den Ansteckungen eine bestimmte Marke überschritten ist.

"Wir brauchen einen härteren und schärferen Lockdown", sagte er dem Deutschlandfunk. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), so ist durchgesickert, hält die de facto Abschaffung der Reisefreiheit für angezeigt. Sie hatte sich am Montag in einer Schalte mit Wissenschaftlern darüber informieren lassen, welche Beschlüsse die Wirkung der Seuchenpolitik verstärken könnte. Einige der Experten plädieren für die Radius-Regel.

Beschluss-Entwurf sieht strengere Kontaktbeschränkungen vor

Mit Beginn der Bund-Länder-Konferenz wurde ein vorläufiger Beschluss-Entwurf publik. Neben der Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar und der Einschränkung des Bewegungsradius sind darin auch strengere Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Private Treffen sollen demnach wie bereits im Frühjahr 2020 nur noch alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet werden.

Bislang sind Treffen mit bis zu fünf Personen aus anderen Haushalten erlaubt. Die im Entwurf geplante Verschärfung der Kontaktbeschränkungen wird voraussichtlich nicht an eine bestimmte Inzidenzzahl geknüpft.

Corona-Krise: Was ist mit Schulen und Kindergärten?

Am Tag vor den Länderchefs haben bereits die Kultusminister darüber diskutiert, ob Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben müssen. Es war das zentrale Versprechen der Politik, die Bildungseinrichtungen wenn irgend möglich offen zu halten, wenn das Virus wieder zuschlagen würde. Das Versprechen ließ sich nicht halten. Baden-Württembergs Schulministerin Susanne Eisenmann (VDU) hatte sich jüngst eine blutige Nase mit ihrem Ansinnen geholt, Kindergärten und Grundschulen ab dem 11. Januar wieder zu öffnen.

Jetzt droht Deutschland der Flickenteppich. Die Kultusminister einigten sich darauf, dass zunächst die Klassenstufen eins bis sechs wieder in die Schulen zurückkehren sollen, wenn es die Lage vor Ort zulässt. Die älteren Schüler müssen sich weiter zu Hause durchschlagen. Konkrete Orientierungen, ab wann eine Situation als beherrschbar gilt, gaben sie nicht. Bei den Kitas ist die Lage von Land zu Land unterschiedlich. In sieben von 16 Bundesländern sind sie laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ( SPD) grundsätzlich geschlossen, dort werde eine Notbetreuung angeboten. In den neun anderen Ländern würden Kitas offen gehalten, verbunden allerdings mit dem Aufruf an die Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Zu wenig Impfstoff? Streit um Impfstart in Deutschland

Wegen des schleppenden Impfstarts kracht es in der Regierung gehörig. Die SPD greift massiv den CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn an. Die SPD geführten Länder haben ihm einen vierseitigen Fragekatalog übermittelt. Ein Affront. Verlangt wird, dass Merkel die Beschaffung des Corona-Gegenmittels an sich reißt und Spahn die Verantwortung dafür entzieht.

Aber auch die CSU macht mit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bemängelt seit dem Start der Massenimpfung, dass zu wenig Serum vorhanden sei. Bild-Zeitung und Spiegel melden, dass sich die Kanzlerin nun eingeschaltet hat und mit einem Kreis aus Ministern versuchen will, Beschaffung und Verteilung des Impfstoffs zu beschleunigen. Spahn hatte versucht, der anschwellenden Kritik offensiv mit einem Impfversprechen zu begegnen. Bis Ende Juni sollen in Deutschland jeder, der eine Corona-Immunisierung wünscht, auch eine bekommen.

Zweifel an dieser Ankündigung hat die Gesundheitspolitikerin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus. Sie ist skeptisch, ob Spahn sein neues Impfversprechen wird halten können. "Seit dem Start der Impfungen sind immer wieder neue Probleme aufgetreten. Im Moment stiftet die Regierung mehr Verwirrung als Vertrauen", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Liberalen unserer Redaktion.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen