"Lukaschenko wird gehen": Die Siegeswilligen von Belarus

Plus Ein Jahr nach den Massenprotesten hat das Regime die Demokratiebewegung in Blut und Gewalt erstickt. Im Exil führt die Opposition den Kampf aber mit ungebrochenem Optimismus fort. Die Vorkämpfer sind sich sicher: Lukaschenko ist bald Geschichte.

Zwei Dutzend junge Menschen genügen, um Alexander Lukaschenko und sein Regime in Grund und Boden zu singen. „Reiß die Gitterstäbe aus den Mauern. Zerreiß die Fesseln, zerbrich die Peitsche. Dann werden die Mauern fallen – und die alte Welt begraben.“ Das Lied ist seit dem Protestsommer 2020 die Hymne der Lukaschenko-Gegner. Doch die kämpferischen Worte sind nur das eine.