vor 50 Min.

Direkter Draht in Korea Politik

Moon kann jetzt mit Kim telefonieren

Eine Woche vor ihrem dritten Gipfeltreffen haben Süd- und Nordkorea erstmals eine direkte Telefonverbindung zwischen den Staatschefs beider Länder gelegt. Über die Hotline sollen sich der südkoreanische Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un direkt austauschen und auch in Krisensituationen miteinander sprechen können. Am Freitag sei die Leitung zwischen Moons Büro und dem Komitee für Staatsangelegenheiten in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang erfolgreich getestet worden, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Kim ist Vorsitzender des Komitees, es ist das oberste Entscheidungsgremium in dem weithin abgeschotteten Land.

Vor dem Spitzentreffen am 27. April im Grenzort Panmunjom sollen den Angaben zufolge Moon und Kim über die Hotline schon einmal Kontakt aufnehmen. Wann genau das passiert, war zunächst unklar. Aus dem Präsidialamt in Seoul hieß es, die Verbindung soll helfen, den Dialog zwischen beiden Seiten zu fördern und Missverständnisse zu vermeiden. (dpa)

