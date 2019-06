Diskussion über Fusion von SPD und Linker

Die Schlagzeilen rund um die Russland-Ermittlungen wird US-Präsident Trump nicht los. Sein ältester Sohn muss in der Affäre nochmals im Senat aussagen, und der Justizausschusses im Repräsentantenhaus darf künftig vor Gericht die Herausgabe von Dokumenten erstreiten.

Konferenz der Atlantik-Brücke

Kramp-Karrenbauer bekennt sich zu Zwei-Prozent-Ziel der Nato

Signal an Washington: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer will mit ihrem Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato Vertrauen schaffen. Doch sie will die Verteidigungsausgaben nicht nur wegen Donald Trump erhöhen.