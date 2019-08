Dobrindt entfacht Streit um Steuer-Aufschlag für Billigflüge

Wäre "Raubkopieren" in der Politik ähnlich strafbewehrt wie in der Geschäftswelt, säße die derzeitige CSU-Spitze, zuvörderst Söder längst hinter Gittern. Was die gerade bei den Linksgrünen abstauben und uns ohne Skrupel - ganz dezent etwas anders abgeschmeckt - tagtäglich als eigene Ideen andrehen wollen ist schon erstaunlich.

Der große Plagiator Karl-Theodor wird sich derzeit öfter mal an den Kopf fassen und denken: "Warum, zum Teufel, bin ich denn damals zurückgetreten?"

