vor 19 Min.

Dobrindt lehnt Zugeständnisse an SPD nach Bundesparteitag ab

Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, lehnt Zugeständnisse an die SPD nach deren Bundesparteitag ab.

Exklusiv CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert die SPD auf, "wieder zur Sacharbeit zurückzukehren". Er spricht von "Linksträumereien" der neuen Parteispitze.

Von Christian Grimm

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die SPD aufgefordert, nach ihrem Bundesparteitag wieder zur Sacharbeit in der Regierung zurückzukehren und lehnt neue sozialpolitische Zugeständnisse an den Koalitionspartner ab. "Die SPD sollte jetzt endlich ihren Therapiemodus beenden und wieder in den Regierungsmodus zurückkehren", sagte Dobrindt unserer Redaktion. "Die GroKo ist besser als ihr Ruf und wir haben mit Rekordinvestitionen und Rekordentlastungen für die Bürger gemeinsam vieles erreicht."

Der CSU-Landesgruppenchef kündigte zugleich neue Zugeständnisse an die neue SPD-Spitze ab und kritisierte die sozialpolitischen Beschlüsse des Parteitags: "Die neuen Linksträumereien der SPD-Spitze sind unübersehbar", sagte er. "Es wird aber in der Koalition keinen Rabatt auf den SPD-Linksrutsch geben", betonte Dobrindt. "Ich rate der SPD daraus keine bewusst konstruierten Belastungen für die Koalition zu basteln", fügte er hinzu.

