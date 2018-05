vor 19 Min.

Dobrindt schwächt laut Anwaltverein den Rechtsstaat Politik

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im Bundestag. Er kritisiert, dass es in Deutschland eine "aggressive Anti-Abschiebe-Industrie" gibt.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt unterstellt Anwälten, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern. Die Anwälte werfen Dobrindt vor, den Rechtsstaat zu schwächen.

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) wirft CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach dessen umstrittenen Aussagen zu Klagen bei Asylverfahren vor, den Rechtsstaat auszuhöhlen. "Das Einlegen von Rechtsmitteln und das Erheben von Klagen steht jedem im Rahmen der geltenden Gesetze zu. Gerade das macht den Rechtsstaat aus. Mit seinen Aussagen schwächt Herr Dobrindt den Rechtsstaat und stärkt ihn nicht", sagte DAV-Präsident Ulrich Schellenberg der Deutschen Presse-Agentur.

Dobrindt hatte der "Bild am Sonntag" mit Blick auf Anwälte und Hilfsorganisationen gesagt, wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. Er hatte von einer "aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie" gesprochen.

Schellenberg sagte: "Auch der politische Wille muss sich an den bestehenden Gesetzen orientieren. In Deutschland haben eben die Gerichte das letzte Wort und nicht die Politik, wer das nicht akzeptieren will, hat das Wesen des Rechtsstaates nicht verstanden."

Im baden-württembergischen Ellwangen hatten zuletzt 150 bis 200 Flüchtlinge teils gewaltsam verhindert, dass die Polizei einen Mann aus Togo aus einer Flüchtlingsunterkunft abholen konnte. Der 23-Jährige wurde bei einem Großeinsatz doch gefasst, sitzt in Abschiebehaft und wehrt sich mit rechtlichen Schritten. Er soll nach Italien abgeschoben werden. (dpa)

