vor 22 Min.

Donald Trumps Wegbereiter Rush Limbaugh ist tot

Der von Donald Trump geehrte rechte Radiomoderator Rush Limbaugh ist im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben.

Rush Limbaugh ist tot. Der konservative US-amerikanische Radiomoderator ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Er habe am Mittwoch den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren, teilte seine Familie mit. Witwe Kathryn Limbaugh verkündete die Todesnachricht in der Show des Moderators. Bereits im Januar 2020 war bekannt geworden, dass Limbaugh Lungenkrebs hat.

Der im November abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte Limbaugh, der viermal verheiratet war und keine Kinder hatte, im vergangenen Jahr die Presidential Medal of Freedom verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen des Landes. Der 1951 im Bundesstaat Missouri geborene Limbaugh galt als einer der einflussreichsten rechtskonservativen Journalisten der USA. Jahrzehntelang hatte er mit seiner Radioshow, in der er auch sehr umstrittene Ansichten verbreitete, Millionen Zuhörer.

Rush Limbaugh beschrieb Donald Trump als Heiligen

Wer Limbaugh am Wahltag zuhörte, konnte sich ein Bild von seiner Beziehung zum im November abgewählten Präsidenten machen: Seinen Freund Donald Trump beschrieb Limbaugh an diesem Tag als Heiligen und Heilsbringer. Würden die Demokraten übernehmen, die Zukunft wäre düster, meinte Limbaugh und glaubte, dass sich Joe Biden zum Wahlsieger erklären werde (was dann später Trump tat). (sli, wida, mit dpa)

