Doppelte Besteuerung der Rente: Bundesfinanzhof weist beide Klagen ab

https://m.focus.de/finanzen/altersvorsorge/rente/1761-euro-minimum-doppelt-so-viel-pension-wie-rente-deshalb-koennen-beamte-im-alter-in-saus-und-braus-leben_id_10753806.html

" Grundsätzlich gilt: Beamte bekommen für jedes Jahr ruhegehalt­fähiger Dienstzeit in Vollzeit 1,79375 Prozent ihrer letzten Bezüge als Pension. Der Betrag ist gedeckelt: Maximal erhalten Beamte eine Pension in Höhe von 71,75 Prozent des Bruttogehalts, das sie während der zwei Jahre vor dem Ruhestand bezogen haben, wie das Bundesinnenministerium erklärt. Das ist allerdings der Maximalsatz – ihn zahlt der Staat „erst bei einer ruhegehalt­fähigen Dienstzeit von wenigstens 40 Jahren (in Vollzeit)“, stellt das Innenministerium im Internet klar. "

40 Jahre in Vollzeit habe ich auch und noch 8 dazu !

Ich komme aber nicht auf 71,75 Prozent des Bruttogehalts meiner letzten 2 Arbeitsjahre ?

Bei 5000 € Brutto fehlen mir 1500 € die ich als Rente bekomme und versteuern muss ??

Beamte bekommt ca. 3600,- € und der Arbeiter ca. 2100,- €.

Jetzt, Steuern zahlen, wer hat den größten Vorteil ?

Netto für mich ca. 1700 und für den Beamten ?

Da hat es der Beamte wieder sehr leicht, seine letztes Gehalt Netto zu erhalten ??

Die Rentenbesteuerung hätte es nie geben dürfen !!

War nur zum Nachteil für Nicht-Beamte ?

Und jetzt ????





Antworten Melden Permalink