07:53 Uhr

Drogenbeauftragte Mortler fordert einheitliche Cannabis-Obergrenze Politik

Bislang variiert der Cannabis-Eigenbedarf je nach Bundesland. Drogenbeauftragte Marlene Mortler wirbt nun für eine einheitliche Obergrenze in Deutschland.

Die Bundes-Drogenbeauftragte Marlene Mortler hat für eine einheitliche Obergrenze für Cannabis in Deutschland geworben, bis zu der Strafverfahren eingestellt werden können.

Dies schaffe Klarheit und verhindere einen "Cannabis-Tourismus" zwischen den einzelnen Bundesländern, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Kiffen ist überall gleich gefährlich."

Justizminister beraten am Mittwoch über eine Cannabis-Obergrenze

Sie begrüße es, dass die Länder-Justizminister bei ihrer am Mittwoch beginnenden Konferenz in Eisenach über eine Obergrenze beraten wollen. Es geht um Mengen, die als Eigenbedarf gelten, so dass Verfahren eingestellt werden können. Je nach Bundesland sind es zwischen 6 und 15 Gramm.

Mortler betonte: "Cannabis ist und bleibt trauriger Spitzenreiter unter den illegalen Drogen, was die Zahl der Behandlungsfälle betrifft." Konsumenten müssten schneller Hilfs- und Beratungsangebote erhalten und dies nicht erst, wenn sie sich wegen Abhängigkeit in Therapie begeben. Die Länder sollten daher auch frühe Hilfen für Betroffene verbessern. (dpa)

