Durchbruch in Thüringen: Neuer Ministerpräsident wird am 4. März gewählt

Linke, SPD und Grüne haben sich in Thüringen mit der CDU geeinigt. Bodo Ramelow soll am 4. März wieder Ministerpräsident werden. Im April 2021 soll dann der Landtag neu gewählt werden.

In der Thüringer Regierungskrise ist ein Durchbruch erzielt worden. Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Freitagabend in Erfurt bekannt gab. Die Thüringer Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow kündigte an, dass ihre Fraktion Ramelow als Kandidaten vorschlagen will. Dem Spiegel zufolge sollen dann mehrere CDU-Abgeordnete für den Linken-Politiker stimmen. Damit könnte dieser im ersten Wahlgang gewählt werden, ohne von Stimmen der AfD abhängig zu sein. Die CDU hat das der Linken demnach zugesagt. Es solle aber geheim bleiben, wie viele CDU-Abgeordnete für Ramelow stimmen. Die vier Parteien verständigten sich auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021.

Thüringen: Parteien einigen sich auf "Stabilitätsmechanismus" gegen AfD

Zudem einigten sich die Parteien auf einen "Stabilitätsmechanismus", wie Ramelow sagte. Damit solle unter anderem gesichert werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist.

Mit der Einigung soll eine mehr als zwei Wochen andauernde Regierungskrise in dem Bundesland mit 2,1 Millionen Einwohnern beendet werden. Deren Auslöser war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Der 55-Jährige war am 5. Februar mit Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Regierungschef gewählt worden - das hatte bundesweit für Entrüstung und Proteste gesorgt. Die FDP verbuchte danach eine dreistellige Zahl an Parteiaustritten.

Einen Tag nach seiner Wahl kündigte Kemmerich seinen Rücktritt an, den er am 8. Februar einreichte. Seitdem ist er geschäftsführend im Amt. Kemmerich hatte nach seiner Wahl keine Minister für sein Kabinett benannt. Auch Thüringen CDU-Chef Mike Mohring kündigte nach dem Debakel seinen Rückzug an.

Das Beben erreichte auch die Bundespolitik: CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine Kandidatur als Kanzlerkandidatin und will den Weg für einen neuen CDU-Vorsitzenden frei machen.

SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee erklärte: "Die CDU macht damit den Weg frei, bis Ende des Jahres als konstruktive Opposition für stabile Verhältnisse im Parlament und damit in Thüringen zu sorgen. Insgesamt sei es damit möglich, am 4. März den Ministerpräsidenten zu wählen, die rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden und "die unerträgliche Situation einer regierungslosen Zeit unter einem zurückgetretenen Ministerpräsidenten Kemmerich zu beenden". (dpa, AZ)

