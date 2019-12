Durchbruch zum Klimapaket: CO2-Preis steigt von 10 Euro auf 25 Euro

Ich bin enorm froh, dass meine Gasrechnung dann um 100€ teurer wird und ich mehr dafür berappen darf um in die Arbeit zu kommen. Dadurch wird bestimmt das Klima gerettet. Unfassbar dämlich diese Sache. Und das kommt hier von jemandem, der wirklich durch und durch Umweltfreund ist, versucht so umweltfreundlich wie irgendwie möglich zu leben, seinen Garten insektenfreundlich gestaltet etc.

Antworten Melden Permalink