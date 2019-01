vor 24 Min.

Durchsuchung nach Datendiebstahl bei Zeugen in Heilbronn Politik

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im Rahmen der Ermittlungen zu den massiven Online-Angriffen auf Politiker und Prominente mehrere Zeugen vernommen.

Unter anderem sei dies in Heilbronn geschehen, hieß es in einer Mitteilung, die das BKA am Montag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

In Heilbronn wurde an diesem Montag auch die Wohnung eines Zeugen durchsucht, wie ein Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft bestätigte. Weitere Informationen gab es von der Anklagebehörde nicht. "Die verdeckte Phase der Ermittlungen dauert an", so der Sprecher. Daher könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Nach BKA-Angaben wurde damit begonnen, die von der Veröffentlichung der Daten betroffenen Personen zu informieren.

Im Auftrag der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sei eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) eingerichtet worden, erklärte das BKA. (dpa)

Themen Folgen