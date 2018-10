Saudi-Arabien plant offenbar Erklärung zu Journalisten-Tod

Die Eingangstür des Konsulats von Saudi-Arabien in Istanbul. Der saudische Journalist Chaschukdschi, der am Samstag 60 Jahre alt geworden wäre, hatte am 2. Oktober das saudische Konsulat in Istanbul betreten, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen und ist seitdem verschwunden.

Bild: Petros Giannakouris/AP (dpa)