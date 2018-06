EU-Gericht: Marine Le Pen muss 300.000 Euro zurückzahlen

Familien-Trennung an US-Grenze

Wachsender Widerstand gegen Trumps Ausländerpolitik

Kinder in Drahtkäfigen: Solche Bilder steigern die Kritik an Trumps umstrittener Migrationspolitik. Doch - was für die Mehrheit der Amerikaner völlig inakzeptabel scheint, heißen immerhin mehr als ein Drittel seiner Wähler gut.