vor 19 Min.

EU-Kommissarin verlangt von Zuckerberg klares Datenschutz-Bekenntnis Politik

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager fordert den Facebook-Chef zu einem glaubwürdigen Kampf gegen den Missbrauch von Nutzerdaten auf.

Von Detlef Drewes

Unmittelbar vor der Anhörung von Mark Zuckerburg im Europäischen Parlament hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Facebook-Chef aufgefordert, sich unmissverständlich zum Datenschutz und zum aktiven Kampf gegen den Missbrauch von Nutzerdaten zu bekennen. „Ich möchte von Mark Zuckerberg ein klares Bekenntnis hören, dass Facebook sich an die Datenschutz-Regeln der EU hält“, sagte die EU-Kommissarin unserer Redaktion. „Und zwar nicht nur gezwungenermaßen, sondern dass Facebook versteht, dass das Unternehmen die Verantwortung hat, die Daten der Menschen zu schützen, ehe man mit ihnen Geschäfte machen darf“, fügte sie hinzu.

„Es ist für die Bürger wichtig zu sehen, dass sich ein Unternehmen um das Vertrauen seiner Kunden bemüht und dass Missbrauch in jeder Hinsicht aktiv ausgeschlossen wird“, betonte Vestager. „Ich erwarte, dass er deutlich macht, dass Facebook nichts mit unseren Daten tut, was definitiv nicht in unserem Interesse ist“, forderte die dänische Politikerin der sozialliberalen Partei.

Mark Zuckerberg trifft sich mit den Fraktionsspitzen

Wegen des Skandals um den massenhaften Abfluss von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica kommt Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Dienstag ins Europaparlament. Am frühen Abend (18.15 Uhr) ist ein Treffen mit den Fraktionsspitzen in Brüssel geplant. Das Gespräch soll live im Internet übertragen werden.

Im März war bekanntgeworden, dass sich die britische Firma Cambridge Analytica Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Nutzern verschafft hatte. Mithilfe der Daten sollen etwa Wähler im US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten von Donald Trump mit unerlaubter Wahlwerbung beeinflusst worden sein. Facebook hatte sich dafür entschuldigt und versprochen, Konsequenzen zu ziehen. Zuckerberg musste im US-Kongress stundenlang Rede und Antwort stehen. Cambridge Analytica hat mittlerweile Insolvenz angemeldet.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen