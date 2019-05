EU-Kommissarin warnt vor Desinformation im Europawahlkampf

Europawahl

Der Süden. Europas Grenzen

Schutz und Förderung: In Italien halten EU-Subventionen die Landwirtschaft am Leben. Am südlichsten Punkt des Kontinents, in Spanien, steht die Union vor der Frage, die den Europawahlkampf am stärksten bewegt - wie kann Europa seine Außengrenzen schützen?