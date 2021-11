Ehegattensplitting und Abschaffung von Steuerklassen

Die Ampel-Koalition hat sich vorgenommen, das Ehegattensplitting zu beenden. Verschwinden sollen damit auch zwei Steuerklassen.

Die zukünftige Regierung, bestehend aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP, will das Familienrecht reformieren. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle der "gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung tragen". Familien würden heute andere Realitäten leben.

Unter dem Punkt "Ökonomische Gleichstellung" soll das Familienrecht angepasst werden, um Mann und Frau gleichberechtigt zu machen - auch, was Steuerfragen angeht. So soll etwa das Ehegattensplitting abgeschafft werden.

Ehegattensplitting und Steuerklassen fallen weg

Das Ehegattensplitting sorgte bisher dafür, dass Verheiratete und eingetragene Lebenspartnerschaften steuerlich profitieren, wenn einer der Partner mehr arbeitet als der andere. Das geht, weil dann beide Partner eine gemeinsame Steuererklärung abgeben. Das Finanzamt rechnet dann die Jahreseinkünfte beider Partner zusammen. Steuerrechtlich wird das Paar dann in der Regel wie ein Steuerpflichtiger betrachtet. Das gemeinsame Einkommen wird dann halbiert und die Einkommenssteuer nur für die eine Hälfte berechnet.

Dann wird die errechnete Einkommenssteuer verdoppelt - das Ergebnis ist dann die zu zahlende Einkommenssteuer für das Paar. Daraus resultiert ein steuerlicher Vorteil, weil das Paar auf diese Weise weniger Steuern zahlen muss, als wenn jeder Partner unabhängig voneinander steuerpflichtig wäre. Vor allem die Grünen betrachten diesen Steuervorteil als ungerecht.

Steuerklassen III und V sollen abgeschafft werden

Das Ehegattensplitting soll deshalb abgeschafft werden, obwohl sich SPD und FDP zunächst gegen eine Abschaffung ausgesprochen hatten. Stattdessen soll die Kombination aus Steuerklasse III und V abgeschafft werden und in das Faktorverfahren der Steuerklasse IV überführt werden.

Damit wäre der Gerechtigkeit in einer Partnerschaft laut Ampel Genüge getan, weil dann jeder Partner nur noch den Lohnsteueranteil zahlt, den er am gemeinsamen Einkommen trägt. In der Kombination aus den Steuerklassen III und V profitiert bisher derjenige, der mehr verdient, deutlich - während derjenige, der schlechter verdient, hohe Steuerabzüge verkraften musste. Weil Frauen noch immer schlechter verdienen als Männer oder zur Kindererziehung öfter zuhause bleiben als Männer, waren es meist sie, die durch das Modell benachteiligt wurden. Das soll nun ein Ende haben.

