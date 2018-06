20:48 Uhr

Ein Gipfel, ein Foto: Netz reagiert auf symbolhafte Szene Politik

Eine Szene zwischen Merkel und Trump wurde zum Schlüsselmotiv des G7-Gipfels. Wieso ein Bild die sozialen Netzwerke so sehr beschäftigt - und belustigt.

Politisch avancierte der G7-Gipfel zum Debakel. Sah es während des Treffens noch danach aus, als würde sich US-Präsident Trump in die Runde einfügen, zog er bereits nach dem Abflug seine Zustimmung per Tweet zurück. Auslöser war die Ankündigung des kanadischen Premiers, auf die US-Strafzölle mit Gegenmaßnahmen zu reagieren (mehr dazu und zu den Auswirkungen).

In den sozialen Netzwerken bestimmt aber eine andere Szene die Diskussionen. Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte ein Foto von der Runde der G7-Teilnehmer. Im Mittelpunkt: Kanzlerin Angela Merkel, die - aufgestützt auf einem Tisch - forsch auf Trump einzureden scheint, der mit verschränkten Armen auf einem Stuhl sitzt und ins Leere blickt.

Ein Bild, das für viele Symbolcharakter hat. So bekamen Merkel und ihr Presseteam vielfach das Lob, mit diesem Foto eine Stimmung zu vermitteln. Eine Stimmung, die der Kanzlerin zugute kommt: Angela Merkel als Frau, die den Ton angibt.

I love that Angela Merkel posted this photo on her Instagram. She knows how to send a message. pic.twitter.com/zYNATIyRjk — Kathy Griffin (@kathygriffin) 9. Juni 2018

Doch es gibt noch andere Perspektiven. Denn Fotografen von nahezu jedem G7-Staat haben es geschafft, ihren Staatschef in genau dieser Szene als Macher zu stilisieren. Macron, der gestikulierend auf Trump einredet. Conte, der mit einem Papier in der Hand den Ton anzugeben scheint. Und auch das US-amerikanische Team schafft es, Trump als denjenigen darzustellen, um den sich der Gipfel dreht.

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team

2) by Macron’s team

3) by Conte’s team

4) by Trump’s team pic.twitter.com/q3qaSfaiQS — Fabian Reinbold (@fabreinbold) 9. Juni 2018

Auch die kanadischen und japanischen Presseabteilungen zeigten ihre Sicht der Szene - wenn auch weniger plakativ.

...and two more:



5) by Trudeau‘s photographer

6) by Abe‘s team pic.twitter.com/VGgFtNxQ6C — Fabian Reinbold (@fabreinbold) 10. Juni 2018

Vor allem aber das Foto des deutschen Regierungsteams machte in den sozialen Netzwerken die Runde. Und diente als Grundlage für einige Photoshop-affine Nutzer, wie etwa diesen:

Andere assoziieren die Szene ebenfalls gerne mit dem Verhältnis zwischen einer Mutter und einem trotzigen Kind.

„Wir hatten vereinbart, dass jeder eine Kugel Stracciatella darf und nicht mehr!“ pic.twitter.com/7wLJ3xoIRq — Artur (@verkehrsdaten) 9. Juni 2018

“Eat your veggies”



“No”



“You are not leaving the table before you finished your food” pic.twitter.com/r3CxeqSYl0 — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 9. Juni 2018

„Donald, zum LETZTEN Mal. Vladimir ist deshalb nicht hier, weil wir der G7-Gipfel sind. Wäre Vladimir noch dabei, wären wir immer noch der G8-Gipfel, weil 7 plus 1 was ist?“

„Ich will einen Cheeseburger.“

„Justin, sprich du mit ihm.“ pic.twitter.com/2K629Hsb2v — Lisa B. Punkt (@Lisa_BePunkt) 9. Juni 2018

