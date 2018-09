12:11 Uhr

Ein Jahr nach Einführung: AfD will „Ehe für alle“ im Bundestag kippen Politik

Exklusiv Seit einem Jahr gilt in Deutschland die "Ehe für alle". Nun will die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag das Gesetz kippen. Kritik gibt es von der SPD.

Von Martin Ferber

Die AfD will die genau vor einem Jahr eingeführte Ehe für alle wieder kippen. In einem Gesetzentwurf, über den der Deutsche Bundestag nach Informationen unserer Redaktion in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. Oktober, in erster Lesung berät, verlangt die Fraktion die „Aufhebung der gleichgeschlechtlichen Ehe“.

Der Antrag wird nach den üblichen parlamentarischen Gepflogenheiten an den Justizausschuss des Bundestags überwiesen. Eine Mehrheit für den Antrag dürfte es nicht geben.

Kritik von SPD-Mann Brunner: AfD will Freiheit zerstören

Der für das Thema zuständige Berichterstatter der SPD im Justizausschuss, Karl-Heinz Brunner aus Illertissen übte gegenüber unserer Redaktion heftige Kritik an dem Vorhaben. „Wenn die AfD könnte, wie sie wollte: Erst geht es gegen Flüchtlinge, dann gegen Religionsfreiheit, nun gegen die Homosexuellen, später gegen die Frauen“, sagt er unserer Redaktion.

Die Partei wolle „Stück für Stück unsere Freiheit zerstören“. Mit ihrem Antrag lasse die AfD ihre Maske endgültig fallen. „Ihr ist kein Mittel mies genug, um die Gesellschaft zu spalten. Deshalb ist mit dem erbitterten Widerstand der deutschen Sozialdemokratie zu rechnen.“

Die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Partner war vor einem Jahr eingeführt worden, seitdem wurden mehr als 10.000 Ehen geschlossen.

