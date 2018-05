vor 42 Min.

Ein Paket für Besserverdiener? Politik

Union und SPD investieren Milliarden in den Bau von Häusern und Wohnungen

Von Martin Ferber

Vielleicht hilft ja der „Geist von der Zugspitze“, um die schwerfällig gestartete neue Große Koalition etwas besser in die Spur zu bringen. Zu später Stunde nimmt bei der Klausurtagung der Koalitionsfraktionsspitzen in Bayerns Alpen ein Vertrauter von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Piano Platz. Es wird gesungen. Auf Anregung eines Unionspolitikers auch „Die Gedanken sind frei“.

Die Gedanken sind auch frei bei den Interviews, etwa von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der eine „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“ geißelte, da Anwälte und Organisationen abgelehnte Asylbewerber ungebührend – wie er fand – unterstützten. Das ist eine Erkenntnis der „Teambuilding“-Tage in Dobrindts Heimat: Jeder kann sich äußern, wie er will – aber Politik wird daraus nur bedingt. Es gilt nur als machbar, was im Koalitionsvertrag steht.

Nach Wochen der Dissonanzen zeigen Nahles, Dobrindt und Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU), dass man nun richtig loslegen will – und durchaus miteinander kann. Als Kauder am ersten Tag der Klausur beim Termin auf der Zugspitze nur im schwarzen Anzug auf den 2962 Meter hohen Gipfel fährt, reicht ihm Nahles’ Sprecherin kurzerhand einen SPD-roten Schal, und er legt ihn sich um. Der wichtigste Beschluss der beiden Tage in Bayern – erst auf der Zugspitze, dann in Murnau am Staffelsee – ist eines der wohl größten Wohnungsbaupakete der Bundesrepublik. Auch für Mieter will man mehr tun.

Baukindergeld Singles und Kinderlose schauen hier in die Röhre, müssen es aber mitbezahlen. Das von der Union forcierte Baukindergeld richtet sich an Familien mit mittlerem Einkommen, die sonst nicht genug Geld haben, um sich den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen die Familien, wie berichtet, 1200 Euro pro Kind und Jahr erhalten, also 12000 bei einem Kind, 24000 bei zwei und 36000 Euro bei drei Kindern. Gefördert wird nur der erste Erwerb von Eigentum. Das Baukindergeld wird mindestens 440 Millionen Euro im Jahr kosten – über zehn Jahre dann also mindestens 4,4 Milliarden Euro. Familien, aber auch den anderen Steuerzahlern wäre mehr geholfen, wenn zum Beispiel die Grunderwerbssteuer gesenkt würde, findet Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler.

Mieten Die weitgehend wirkungslose Mietpreisbremse soll verschärft werden. Damit in Ballungsräumen und Universitätsstädten die Mieten nicht weiter so rasant steigen wie zuletzt, sollen Vermieter zur Offenlegung der vorher kassierten Miete verpflichtet werden. Eigentlich sollen die Mieten nur um maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das wird oft aber einfach umgangen – auch weil die Vormieten nicht bekannt sind.

Sanierungen Bei Modernisierungen soll die Monatsmiete künftig nicht um mehr als drei Euro pro Quadratmeter binnen sechs Jahren steigen dürfen. Ferner soll das „Herausmodernisieren“, also das Herausdrängen von Mietern zur teureren Neuvermietung, schärfer als bisher geahndet werden. Das soll künftig den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllen und Schadenersatzansprüche begründen. Die Mietpreisbremse wurde bisher in rund 300 Städten und Gemeinden in Deutschland eingeführt. Nach Angaben des Mieterbundes lagen die Preise bei Wiedervermietungen in Städten wie Berlin, München, Hamburg, Köln oder Düsseldorf im vergangenen Jahr zwischen 17 und 28 Prozent über den ortsüblichen Vergleichsmieten, also weit über den zulässigen zehn Prozent. Dadurch steigen auch die ortsüblichen Vergleichsmieten schnell und stark.

NeubauWohnungen, Wohnungen, Wohnungen – gerade für untere Einkommensschichten, die sich zunehmend abgehängt und aus ihrem Viertel herausgedrängt fühlen, muss nach Ansicht der Koalition deutlich mehr gebaut werden. Pro Jahr müssten aus Sicht des Mieterbundes 400000 neue Wohnungen gebaut werden – davon 80000 Sozialwohnungen. Die Regierung will zwei Milliarden Euro zusätzlich für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Geplant ist auch, dass Kommunen besser an Bauland kommen sollen und günstiger Grundstücke des Bundes kaufen können. Allein die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben besitzt rund 470000 Hektar und mehr als 37000 Wohnungen. Bisher werden Filetgrundstücke in besten Lagen meist an meistbietende Investoren verkauft – die mit denen dann Kasse machen. „Während für Besserverdienende, die sich Eigentum leisten können, die Staatskasse ganz weit geöffnet wird, speist man Mieter mit Symbolpolitik ab“, kritisiert die grüne Finanzexpertin Lisa Paus. Der Linken-Politiker Jan Korte wettert: „Statt die Mietenexplosion einzudämmen, unterstützt Schwarz-Rot Reiche beim Eigenheimbau.“

Themen Folgen