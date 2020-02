Ein Tempolimit hilft nicht weiter

Die Deutschen machen sich plötzlich Gedanken über ein pauschales Tempolimit auf Autobahnen. Haben wir ein Problem mit Freiheit und Eigenverantwortung?

In einem Land zu leben, in dem man sein Tempo auf Autobahnen frei wählen darf – dafür bewundern uns zwar viele andere Nationen, aber die Deutschen selbst machen sich plötzlich einen Kopf.

Warum eigentlich? Pauschal 130 helfen weder dem Klima noch erhöhen sie die Sicherheit. Jedenfalls kaum in einem Maße, dass es einen so tiefen Eingriff in die Freiheit der Bürger rechtfertigte.

Tempolimit-Debatte: Haben wir ein Problem mit Freiheit?

Vielleicht haben wir damit ein Problem inzwischen: mit Freiheit. Mit Eigenverantwortung. Verzichts- und Verbotsfantasien scheinen jedenfalls höher im Kurs zu stehen. Vor allem, wenn es die anderen trifft. Die mit den dicken SUVs und den teuren Sportwagen. Die schönsten Blüten treibt der Ökomoralismus im Straßenverkehr. Da schlägt ein Experte der Grünen ernsthaft vor, das Tempolimit solle für alle gelten, nur nicht für Elektroautos.

Bevor die Ideologien noch härter frontal zusammenstoßen: Vermutlich kommt die Bremse so oder so, technisch bedingt. Denn die Autos der Zukunft sind für Spitzengeschwindigkeiten nicht geschaffen. Die mit Batterie können nicht so schnell, die mit Autopilot sollen nicht so schnell. Bis dahin darf man für ein Tempolimit sein. Man darf aber auch dagegen sein. Beides ist in einer Demokratie ok.

