Eine gute Gesundheits-Versorgung ist auch mit weniger Kliniken möglich

Die Zahl der Krankenhäuser nimmt ab. Das ist unvermeidbar, weil nur größere Kliniken eine umfassende Behandlung gewährleisten können.

Wer ins Krankenhaus geht, will die bestmögliche Versorgung, um gesund zu werden. Das ist nur möglich, wenn die gut ausgebildeten Ärzte über die notwendige Erfahrung und Routine verfügen, wenn die Ausstattung der Klinik den Anforderungen entspricht und ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung steht. So weit so gut.

Dass nicht überall alles möglich ist, hat man schon früher festgestellt. Da hatten selbst kleinste Städte ihr eigenes Krankenhaus – wohnortnahe Versorgung war das Hauptziel. Heute kann sich das kaum noch jemand vorstellen. Das große Krankenhaussterben liegt 30 und mehr Jahre zurück.

Die großen Krankenhäuser wachsen

Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Der Trend geht eindeutig zu den größeren Häusern mit der größtmöglichen Kompetenz. Es wird zu einer „Abstimmung mit den Füßen“ der Patienten kommen – soweit sie selbst dazu noch in der Lage sind, die Klinik auszuwählen. Entfernungen spielen inzwischen eine untergeordnete Rolle. Entscheidender Faktor ist die Qualität.

Den kleineren Häusern bleibt nur ein grundlegender Wandel hin zu einer Spezialisierung in der Nische, womöglich als Privatklinik, und als Belegkrankenhaus mit noch engerer Zusammenarbeit mit niedergelassenen Fachärzten. Beispiele dafür gibt es, auch in der Region.

