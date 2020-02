Empörung nach Wahl von Kemmerich: Tausende protestieren in ganz Deutschland

Also - von den Wahlergebnissen für die AfD und Höcke jetzt die Parallele zur NSDAP und Hitler zu schlagen (wie Hr. Kamm das tut) , geht schon ins Hysterische !!

Die Deutschen sind ja bekannt für die Neigung zum Hysterischen .



In Österreich hat jahrelang die FPÖ mitregiert . Jetzt regiert wieder eine andere Partei mit .

Sogar in der Bundesregierung .

In Italien mit det Lega Nord genauso .



Weder Österreich noch Italien sind untergegangen noch wurden dort wiedet faschischtische Staaten ausgerufen .



Dann muß man eben Politik so machen , daß auch die Menschen sich vertreten fühlen , die in den letzten Jahren die AfD gewählt haben .



Das macht man aber genau nicht , sondern treibt die Wähle mit Politikentscheidungen immer weiter in die Arme der AfD .

Aber die Wähler der AfD sind ja alles Nazis , nicht ?!

