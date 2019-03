Endlich zeigen die eigenen Parteifreunde Viktor Orbán die Rote Karte

Viel zu lange haben sich Europas Christdemokraten auf der Nase herumtanzen lassen. Der mutige Schritt wird den Wahlkampf der EVP beflügeln.

Europas Christdemokraten haben lange gebraucht, doch nun haben sie das einzig Richtige getan: Sie zeigten dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán mit ihrem Strafkatalog die Stirn. Denn es ging nicht mehr nur um ein paar demütigende Plakate, um eine verbale Entgleisung oder den immer offeneren Antisemitismus, den Orbán in die Auseinandersetzung um die Soros-Universität in Budapest einfließen ließ. Der Ungar hat die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land systematisch beseitigt, die Unabhängigkeit der Justiz zerstört, die Opposition drangsaliert, die Presse- und Meinungsfreiheit faktisch abgeschafft. Von der offenkundigen Korruption in Ungarn ganz zu schweigen.

Die Strafen der EVP gegen Viktor Orbán sind die richtige Entscheidung

Mitten in einem Wahlkampf, den die Christdemokraten gegen Populisten und Demagogen von rechts und links führen wollen und müssen, wurde Orbán so etwas wie das Trojanische Pferd der politischen Gegner in den eigenen Reihen. Und er blieb bis zuletzt unbelehrbar, inszenierte sich sogar in Brüssel als Märtyrer. Dass ihm die eigene Parteienfamilie nun auch noch ein dreiköpfiges Aufpasser-Gremium ins Land schicken will, musste er als besondere Schmach empfinden.

Unabhängig davon, ob Orbán noch aus der EVP austritt oder nicht – dies war genau der richtige Schritt, um in alle Richtungen klarzumachen, dass die Europäische Volkspartei den scheinheiligen Versprechungen Orbáns nicht mehr glaubt, sondern Fakten sehen will, ja einen Politikwechsel hin zu den demokratischen Tugenden, für die diese Parteienfamilie steht.

Es darf keine Politik von Orbáns Gnaden geben

In der ihm eigenen Selbstherrlichkeit, mit der Viktor Orbán in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Kritik der EU-Kommission an seinen innenpolitischen Plänen entkräften konnte, hat er nun die Stimmung falsch eingeschätzt. Der Premier dachte, er könne die bisherigen Parteifreunde wieder einwickeln. Dass er die Christdemokraten, ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber, ja sogar die Europäische Union beschädigt hatte, war ihm nicht klar. Und das ist es ihm wahrscheinlich bis heute nicht. Der Mann hat überzogen und es wird in seiner Heimat nicht wenige geben, die dies als Zeichen für eine beginnende Götterdämmerung verstehen. Orbán macht Fehler, die sich häufen.

Sogar seine ständigen Anspielungen, er könne im Fall eines Ausschlusses eine neue politische Heimat bei den rechtsnationalen Kräften Italiens und Polens finden, sind ein Irrtum. In wichtigen politischen Fragen wie den Beziehungen zu Russland kommen Ungarn, Polen und Italien nicht zusammen. Auch wenn die Christdemokraten eine Suspendierung der EVP-Mitgliedschaft der Regierungspartei Fidesz forderten, so könnte es doch ein Rauswurf in Raten werden. Und das wäre nur gut so.

Die Suspendierung Viktor Orbáns hilft EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber

Ihrem Spitzenkandidaten Manfred Weber haben die europäischen Christdemokraten allein mit diesem Vorschlag einen großen Dienst erwiesen. Denn ein billiger Kompromiss, ein erneuter Akt arg strapazierter Geduld wäre für ihn zum Problem geworden. Anstatt seinen Wahlkampf mit positiven Botschaften über die EU durchziehen zu können, hätte sich Weber in jeder Diskussionsrunde nach Orbán fragen lassen müssen. Dieses Problem hat sich nun gelöst.

Die Christdemokraten sind endlich über ihren eigenen Schatten gesprungen, obwohl es ihnen aus taktischen Überlegungen sicher schwergefallen ist. Sie müssen schließlich befürchten, dass sie im nächsten Europäischen Parlament an Stärke verlieren. Doch der Preis für dieses Opfer wird der Respekt der Wähler über einen mutigen, allerdings auch überfälligen Schritt sein. Und darauf lässt sich mehr aufbauen als auf einer Politik von Orbáns Gnaden.

