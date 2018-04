17:34 Uhr

Enthüllungsbuch: Comey vergleicht Trump mit Mafia Boss Politik

Der frühere FBI-Chef James Comey geht in seinem Buch mit dem Präsidenten ins Gericht. Trump bezeichnet Comey als "unehrlichen Schleimball".

Von Thomas Spang

Das mit Spannung erwartete Buch des langjährigen Chefs der amerikanischen Bundespolizei geht Trump schon vor seinem Erscheinen unter die Haut. „Es war mir eine große Ehre James Comey zu feuern“, twitterte der Präsident, nachdem alle großen Medien des Landes ausführlich aus Vorab-Exemplaren zitiert hatten.

Comey sei ein „schwacher und unehrlicher Schleimball“, beleidigte der US-Präsident in seinem morgendlichen Gezwitscher den ehemaligen FBI-Chef für dessen detaillierte Schilderungen seiner Erfahrungen mit Trump. Alle Neuigkeiten zu Donald Trump lesen Sie hier in unserem USA-Newsblog.

In dem Buch wird Trump als egozentrisch und skrupellos beschrieben

Comey beschreibt in dem Buch, das am Dienstag erscheint, einen egozentrischen Präsidenten, der in „einer alternativen Realität“ lebt. Trump sei „skrupellos“ und fühle sich „nicht an die Wahrheit und institutionelle Werte gebunden“.

Der Umgang mit Trump habe ihn an seine frühen Tage als Strafverfolger erinnert, in denen er Jagd auf die Mafia machte: „Der Boss hat absolute Kontrolle. Die Treueschwüre. Die Wir-gegen-sie-Weltsicht. Das Lügen über alle Dinge, groß und klein, im Dienst eines Loyalitäts-Kodexes, der die Organisation über die Moral und die Wahrheit stellt.“

Seitenweise schildert Comey, wie Trump versucht hat, seine Loyalität zu erkaufen, etwa bei einem denkwürdigen Abendessen kurz nach Amtsübernahme am 27. Januar im „Grünen Zimmer“ des Weißen Hauses. Der Präsident habe über die verschiedenen Vorwürfe gesprochen, die Frauen gegen ihn erhoben hatten.

Es geht auch um Schilderungen aus den Betten eines Moskauer Hotels

Nicht zum ersten Mal habe Trump auch die Schilderung eines so genannten "Golden Showers" in der Suite eines Moskauer Hotels umgetrieben. Diese Schilderung stammt aus dem Bericht des ehemaligen britischen Geheimdienstlers Michael Steele, der darin Trumps Verwicklungen mit Moskau beleuchtet. Demnach hätten Prostituierte in Anwesenheit Trumps 2013 auf ein Bett uriniert, in dem Barack Obama und Michelle geschlafen hatten.

Insgesamt sei Trump mit ihm vier Mal ausführlich auf das Thema zurückgekommen. Bei dem denkwürdigen "Dinner for Two" habe er dann verlangt, der FBI möge "beweisen, dass dies eine Lüge ist". Es sei doch eine schmerzhafte Geschichte für First Lady Melania.

Der für seine Unabhängigkeit bekannte Comey weigerte sich, dem Präsidenten Ergebenheit zu schwören, weil er sich „einer höheren Loyalität“ verpflichtet fühlte.

James Comey spricht von einem bevorstehenden Flächenbrand

Ein ums andere Mal habe ihn der Präsident bedrängt, die Ermittlungen in der Russland-Affäre zum Abschluss zu bringen. Kurz nachdem er sich weigerte, die Untersuchungen gegen den nicht mehr haltbar gewordenen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen, feuerte ihn Trump.

Comey hält für seine Landsleute eine Warnung bereit. „Wir durchleben gefährliche Zeiten in unserem Land. Fakten werden bestritten, fundamentale Wahrheiten infrage gestellt, Lügen normalisiert und unethisches Verhalten wird ignoriert, entschuldigt und belohnt“. Das Ergebnis sei ein Flächenbrand.

