vor 17 Min.

Entwicklungsminister Müller fordert Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Moria

Exklusiv Der CSU-Politiker Müller will Migranten aus Lesbos nach Deutschland holen. Die mutmaßliche Brandstiftung im Lager dürfe kein Hinderungsgrund für eine Ausreise sein.

Von Michael Stifter

Nach der Zusage von Bundeskanzlerin Angela Merkel, minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria aufzunehmen, dringt CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller darauf, auch erwachsenen Migranten von der Insel Lesbos nach Deutschland zu holen. Der CSU-Politiker kritisierte im Gespräch mit unserer Redaktion die Haltung der griechischen Regierung wegen mutmaßlichen Brandstiftung keine Bewohner des Lagers ausreisen lassen zu wollen. "Die Menschen sind nach dem Ausbruch von Corona in dem Lager verzweifelt und ‎bekamen keine Hilfe, es ist tragisch dass in der Panik einige offenbar keinen anderen Ausweg gesehen haben", sagte Müller unserer Redaktion. "Wir können das nicht zerreden, den Menschen muss jetzt sofort geholfen werden", forderte er.

Müller: Deutschland muss Solidarität von anderen Ländern einfordern

In der Frage der Hilfsangebote mehrere Bundesländer und Kommunen Migranten aus Griechenland aufzunehmen, stellte sich Müller sich erneut gegen die Linie seines CSU-Parteifreunds Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Wir sollten auch das Angebot von Ländern und Kommunen annehmen, 2000 Menschen aus dem Lager aufzunehmen", bekräftigte er. „Die Städte wissen ja sehr genau, was leistbar ist und was nicht“, sagte Müller. "Diese Solidarität müssen wir aber auch von anderen europäischen Ländern einfordern", fügte er hinzu.

15 Bilder Das Flüchtlingslager Moria steht in Flammen Bild: Panagiotis Balaskas/AP/dpa

Der Entwicklungsminister sprach sich für ein gemeinsames Konzept der Flüchtlingspolitik der acht bis zehn EU-Länder aus, die am davon stärksten betroffen seien. "Diese Katastrophe ist der letzte Weckruf, um endlich zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik in Europa zu kommen", betonte er. "Wir können nicht weitere fünf Jahre auf Einstimmigkeit innerhalb der Europäischen Union warten", mahnte Müller.

Der CSU-Politiker kritisierte erneut die Zustände in dem griechischen Lager auf der Insel Lesbos scharf. "Moria ist kein Flüchtlingslager sondern ein Gefängnis", sagte Müller. "Kaum ein Lager der Welt hat schlechtere Lebensbedingungen", betonte der Entwicklungsminister. "Das ist unvorstellbar, das ist eine Schande für Europa."

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen