vor 50 Min.

Erdogan: "Überaus positives Gespräch" mit Trump zu Syrien Politik

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Streit mit US-Präsident Donald Trump für beigelegt erklärt.

Es habe in der Nacht ein "überaus positives" Telefonat mit Trump gegeben, sagte Erdogan in einer Rede vor Abgeordneten an diesem Dienstag.

Hintergrund sind Trump-Tweets aus der Nacht auf Montag, in denen der US-Präsident der Türkei mit "wirtschaftlicher Zerstörung" gedroht hatte, sollte sie die kurdischen Verbündeten der USA in Nordsyrien angreifen. Die Türkei plant seit langem eine Offensive gegen die YPG-Miliz in Syrien. Für die Türkei sind die kurdischen Kämpfer, die an der Grenze zur Türkei Gebiete beherrschen, Terroristen. Für die USA sind sie wichtige Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz IS.

Trumps Tweets hätten ihn "ehrlich gesagt gekränkt", sagte Erdogan, aber in dem Telefongespräch sei man sich einig geworden. Trump habe "seinen Entschluss, die amerikanischen Soldaten aus Syrien zurückzuziehen, einmal mehr bestätigt". Auch die seit einigen Tagen besprochene und von ihm seit längerem geforderte Sicherheitszone in Nordsyrien sei Thema des Gesprächs gewesen, sagte Erdogan.

Erdogan zufolge soll diese Zone entlang der türkischen Grenze verlaufen. Wo und wann genau sie eingerichtet werden könnte, wen sie schützen würde und wer dort leben dürfte, blieb zunächst offen. Auch ihre genauen Ausmaße blieben diffus. Es ist seit einigen Tagen die Rede von einem 32 Kilometer tiefen Gebiet.

Unterdessen rüstet die Türkei an der Grenze zu Syrien weiter auf. Die regierungsnahe Zeitung "Daily Sabah" berichtete am Dienstag, dass dort erneut Militärkonvois angekommen seien.

Trump hatte nach dem Telefonat erneut getwittert und nach der Drohung gegen die türkische Wirtschaft eine Kehrtwende vollzogen: Man habe auch über die wirtschaftliche Entwicklung beider Länder gesprochen, schrieb er - "großes Potenzial für einen deutlichen Ausbau!" (dpa)

Themen Folgen